В Черноземье 18 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +23°C

В четверг, 18 июня, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя. Температура будет варьироваться от +13°C до +23°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +23°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +16°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +22°C, вечером опять будет +20°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +17°C, вечером также будет +15°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +18°C, днем — +22°C, вечером будет +19°C, ночью — +14°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова