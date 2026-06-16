Черноземье 16.06.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 17 июня Австралийский доллар 50,8434 Английский фунт 96,9618 Белорусский рубль 26,0711 Гонконгский доллар* 92,0725 Дирхам ОАЭ 19,6430 Доллар США 72,1388 Евро 83,7315 Индийская рупия** 76,1768 Казахстанский тенге** 14,6812 Канадский доллар 51,5940 Китайский юань 10,6624 СДР 98,6426 Сингапурский доллар 56,2354 Турецкая лира* 15,6027 Украинская гривна* 16,1086 Шведская крона* 76,8355 Швейцарский франк 90,7863 Японская иена** 45,0164 *За 10. **За 100.