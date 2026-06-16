Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 17 июня

Австралийский доллар 50,8434
Английский фунт 96,9618
Белорусский рубль 26,0711
Гонконгский доллар* 92,0725
Дирхам ОАЭ 19,6430
Доллар США 72,1388
Евро 83,7315
Индийская рупия** 76,1768
Казахстанский тенге** 14,6812
Канадский доллар 51,5940
Китайский юань 10,6624
СДР 98,6426
Сингапурский доллар 56,2354
Турецкая лира* 15,6027
Украинская гривна* 16,1086
Шведская крона* 76,8355
Швейцарский франк 90,7863
Японская иена** 45,0164

*За 10. **За 100.