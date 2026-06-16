Мэр Новороссийска заявил, что капремонт домов идет строго по графику

В 2026 году в Новороссийске в рамках программы капитального ремонта планируется отремонтировать 46 многоквартирных домов. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, в настоящее время работы ведутся на 32 объектах строго в соответствии с графиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Андрея Кравченко, подрядчики, выполняющие капитальный ремонт многоквартирных домов Новороссийска, не отстают от сроков. За первый квартал текущего года в восьми МКД обновили крыши, в четырех домах отремонтировали фасады, еще по двум объектам специалисты выполнили ремонт систем отопления и электроснабжения.

По итогам 2025 года капитальный ремонт был проведен в 37 многоквартирных домах. За последние четыре года, отмечает мэр Новороссийска, работы осуществили в 166 МКД. Среди основных видов работ выделяют замену лифтового оборудования, ремонт кровель, фасадов и инженерных систем.

Кристина Мельникова