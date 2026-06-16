В Липецкой области ищут подрядчика по вывозу ТКО из четырех районов за 287 млн
Липецкое ООО «Региональная многопрофильная компания» объявило электронный аукцион на транспортирование твердых коммунальных отходов (ТКО) от мест их накопления до объектов размещения в четырех районах региона. Начальная цена договора — 287,3 млн руб. Это следует из документации тендера.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит транспортировать с 1 августа 2026 года по 30 июня 2027 года 69,3 тыс. т отходов IV–V классов опасности из Лебедянского, Данковского, Краснинского и Лев-Толстовского районов Липецкой области. По условиям контракта, вывозимые ТКО нужно распределить между тремя полигонами.
Источник финансирования — собственные средства компании. Заявки на аукцион принимаются до 1 июля, итоги подведут 8-го. Участниками торгов могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
По данным Rusprofile, ООО «Региональная многопрофильная компания» зарегистрировано в селе Елецкое Липецкой области в 2013 году. Основной вид деятельности — сбор отходов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и единственным учредителем является Александр Горшин. В 2025 году выручка компании составила 346 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб.
На прошлой неделе региональный оператор по обращению с ТКО АО «Экопром-Липецк» объявил четыре закупки на оказание услуг по транспортированию мусора от мест накопления в семи округах. Совокупная стоимость контрактов — 156 млн руб. Итоги торгов планируют подвести 18 июня.