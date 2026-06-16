Над Черным морем, Крымом и другими регионами сбили 151 беспилотник

За утро и день 16 июня силы ПВО сбили над российскими регионами 151 украинский БПЛА, сообщает министерство обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 07:00 до 14:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотники над 16 регионами России, над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

По данным минобороны РФ, дроны также сбивали над Брянской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Курской областями, над Московским регионом и Краснодарским краем.

Днем 16 июня в Новороссийске и Анапе объявляли угрозу атаки беспилотников. В настоящее время режим угрозы на территории Новороссийска отменен.

Кристина Мельникова