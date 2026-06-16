В Ростове средняя стоимость разовой уборки достигла 3,5 тысячи рублей

Стоимость разовой уборки однокомнатной или двухкомнатной квартиры в Ростове в мае 2026 года составила 2,5-3,5 тыс. руб., генеральной уборки — от 3,5 тыс. руб. за квартиру или от 100 руб. за кв. м. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Дороже всего жителям Ростова обходится уборка после ремонта — от 5 до 10 тыс. руб. в зависимости от загрязнения. Самой доступной услугой клининговых компаний является мойка одного окна — от 500 до 1 тыс. руб.

По информации директора компании «КлинРостов» Юрия Марченко, генеральная уборка стандартной однокомнатной квартиры под ключ в 2026 году стоит от 15 тыс. руб., с увеличением комнатности удорожание происходит на 20-40%.

В то же время руководитель филиала компании «Братья Чистовы» Татьяна Безрук отмечает, что средних цен на услуги клининга не существует, поскольку стоимость уборки в идентичных помещениях зависит от различных факторов.

«Все зависит от площади, степени загрязнения, количества санузлов, балконов, окон и так далее. Поэтому какой-то средней единой для всех цены нет», — уточнила госпожа Безрук.

По данным экспертов, наиболее активными заказчиками клининговых услуг в Ростове являются люди среднего достатка, не имеющие свободного времени: женщины 25–44 лет с маленькими детьми или предприниматели.

Среди частых клиентов — арендодатели, сдающие квартиры посуточно. Поскольку жильцы не всегда бережно относятся к арендованному жилью, они часто оставляют сложные загрязнения. В результате уборка таких помещений обычно обходится дороже, чем в домах, где живут владельцы.

В числе постоянными клиентами клининговых компаний — обеспеченные дети пенсионеров. Услугу по уборке дома они преподносят родителям в подарок.

Наталья Белоштейн