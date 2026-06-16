В Астрахани подростки с взрослым сообщником напали на мужчину у магазина

Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних и одного взрослого, подозреваемых в грабеже, разбое и вымогательстве (п. «а, г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 162, п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани подростки ударили мужчину по голове и обокрали

Фото: Марина Окорокова В Астрахани подростки ударили мужчину по голове и обокрали

Фото: Марина Окорокова

По версии следствия, вечером 1 мая этого года фигуранты возле магазина в Кировском районе потребовали от прохожего передать им мобильный телефон. После отказа один из подозреваемых нанес потерпевшему удар по голове, после чего мужчина потерял сознание.

Воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, подозреваемые забрали телефон и деньги. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова