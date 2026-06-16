Конкуренция на рынке труда Ростовской области остается умеренной

По оценкам hh.ru, уровень конкуренции на рынке труда в Ростовской области остается умеренным. Об этом сообщили в компании в ответ на запрос «Ъ-Ростов». В среднем на вакансию приходится 6,4 активных резюме (норма от четырех до восьми). При такой ситуации у работодателей есть выбор кандидатов, а соискатели не сталкиваются с избыточным давлением при поиске работы, пояснили в hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как показало исследование компании, проведенное среди более чем 380 российских работодателей из всех федеральных округов РФ, в приоритетах HR-специалистов на 2026 год произошли значительные сдвиги. «На первое место вышел рост производительности труда, сместив прошлогоднего лидера (повышенные усилия по удержанию персонала) на третье место. Это говорит о переходе от “удержания любой ценой” к стратегии эффективности и грамотного развития сотрудников через внутреннюю мобильность и новые карьерные треки»,— прокомментировали в hh.ru.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», медиана предлагаемой заработной платы в Ростовской области за 2025 год составила 72,2 тыс. руб. Это на 17% выше уровня 2024 года (61,6 тыс. руб). Несмотря на повышение предлагаемой работодателями медианной зарплаты, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума (16,7 тыс. руб.) в регионе по итогам 2025 года составила 7,1% (293,1 тыс. человека).

В топ самых низкооплачевыемых профессий в регионе вошли воспитатель, уборщик и психолог. Так, воспитателям и няням работодатели Ростовской области предлагают в среднем зарплату 34,5 тыс. руб., уборщикам — 35,3 тыс. руб., психологам — 37,1 тыс. руб. Далее в топ-10 низкооплачиваемых профессий идут дворник (37,7 тыс. руб.), учитель (39,2 тыс. руб.), мерчандайзер (41,5 тыс. руб.), переводчик (41,6 тыс. руб.) и методист (41,8 тыс. руб.). Завершают список архивариус (47,5 тыс. руб.) и ассистент врача (47,6 тыс. руб.).

Кристина Федичкина