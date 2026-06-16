Спрос на услуги клининга в Ростове вырос на 7,8%

С мая 2025 года по май 2026 года спрос на услуги клининга (уборка квартир, домов, офисов, а также генеральная уборка, уборка после ремонта, мытье окон, химчистка мебели и ковров, услуги домработниц и уборщиц) в Ростове-на-Дону вырос на 7,8%, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе платформы Авито Услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Характерная особенность запросов на клининг — ярко выраженная сезонность. Так, пик спроса приходится на август: в 2025 году количество заявок в Ростове достигло почти 41 тыс., что примерно в 8-9 раз больше год к году.

Эксперты платформы отмечают, что к весне активность закономерно снижается до среднегодового уровня. При этом, если сравнивать май 2025 года и май 2026 года, спрос вырос на 7,8% — то есть долгосрочный тренд остается положительным. Сезонные колебания — естественная динамика для рынка услуг: после летних отпусков и ремонтов люди чаще заказывают уборку.

Наталья Белоштейн