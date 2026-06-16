Локомотив и два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Ельце Липецкой области

В 12:39 на станции «Елец» (Липецкая область) произошел сход локомотива и двух вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; обслуживает все железные дороги макрорегиона, за исключением Орловской области).

Уточняется, что пострадавших нет. Движение поездов на станции не нарушено. Причины инцидента выясняются. К месту схода для восстановительных работ уже направлен спецпоезд со станции «Елец».

На прошлой неделе атака БПЛА привела к повреждению локомотива поезда №68 Москва — Симферополь, следовавшего через Воронежскую область. Машинист тепловоза пострадал, его помощник погиб. Вследствие инцидента задерживались шесть пассажирских поездов, следующих через Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Кабира Гасанова