На Дону зафиксирован рост зарплат горничных на фоне падения спроса

В Ростовской области количество вакансий для горничных и уборщиц гостиниц в мае сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом средний уровень предлагаемой оплаты труда вырос на 11,2%, пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные рекрутингового портала hh.ru, который обнародовал майскую статистику по рынку занятости в сегменте гостеприимства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно предоставленным сведениям, работодатели региона разместили 150 объявлений о поиске сотрудников клининга для отелей. Годом ранее этот показатель был заметно весомее.

Несмотря на охлаждение кадровой потребности, финансовые условия для соискателей улучшились. Аналитики сервиса зафиксировали, что медианный доход горничных на Дону достиг отметки в 41,8 тыс. руб. Абсолютный прирост по сравнению с маем 2025-го составил 4,7 тыс. руб.

Этот тренд коррелирует с общей ситуацией в профессиональной области «ХоРеКа». По итогам первого квартала текущего года ежемесячное вознаграждение в данной сфере региона находилось на уровне 62,3 тыс. руб., продемонстрировав двухпроцентное увеличение в годовом исчислении.

Изменения коснулись и портрета идеального кандидата. Предприятия индустрии гостеприимства делают ставку не только на наработанный стаж. В перечень приоритетных требований всё активнее входят универсальные компетенции. В частности, в 2025 году на южном направлении ключевыми запросами являлись навыки командной работы — их упоминали в 7% вакансий. Крайне востребованы оказались ответственность и грамотная устная речь (по 3% соответственно). Помимо этого, работодатели отмечали значимость контроля качества, организаторских способностей, компьютерной грамотности и готовности к обучению (все — по 2%). Замыкали список пожеланий деловой этикет, умение взаимодействовать с гостями и пунктуальность.

Станислав Маслаков