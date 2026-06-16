Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2026 год

Место, 2026 год Место, 2025 год Название Рейтинговый функционал (балл) Условия для получения качественного образования, ранг Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг 1 1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 4,6869 1 3 1 2 2 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 4,5697 4 1 16 3 3 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 4,5036 7 7 2 4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4,491 2 11 11 5 5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 4,4345 3 12 3 6 7 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 4,4217 6 5 13 7 6 МГИМО МИД России 4,3218 5 6 26 8 9 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 4,0831 16 2 28 9 8 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 4,0654 13 16 9 10 10 Финансовый университет при Правительстве РФ 4,0385 9 8 30 11 15 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 4,0143 14 17 8 12 11 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 3,987 25 9 10 13 12 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 3,9823 15 21 5 14 14 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 3,977 11 19 14 15 13 Университет ИТМО 3,9329 8 32 7 16 16 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3,9072 10 24 15 17 17 Университет МИСИС 3,8911 22 14 6 18 18 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 3,867 18 4 38 19 19 Национальный исследовательский Томский государственный университет 3,8161 12 43 4 20 20 Казанский (Приволжский) федеральный университет 3,743 23 23 12