Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2026 год

|
|Место, 2026 год
|Место, 2025 год
|Название
|Рейтинговый функционал (балл)
|Условия для получения качественного образования, ранг
|Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг
|Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг
|1
|1
|Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|4,6869
|1
|3
|1
|2
|2
|Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
|4,5697
|4
|1
|16
|3
|3
|Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
|4,5036
|7
|7
|2
|4
|4
|Санкт-Петербургский государственный университет
|4,491
|2
|11
|11
|5
|5
|Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
|4,4345
|3
|12
|3
|6
|7
|Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
|4,4217
|6
|5
|13
|7
|6
|МГИМО МИД России
|4,3218
|5
|6
|26
|8
|9
|Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|4,0831
|16
|2
|28
|9
|8
|Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
|4,0654
|13
|16
|9
|10
|10
|Финансовый университет при Правительстве РФ
|4,0385
|9
|8
|30
|11
|15
|Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России
|4,0143
|14
|17
|8
|12
|11
|Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
|3,987
|25
|9
|10
|13
|12
|Национальный исследовательский Томский политехнический университет
|3,9823
|15
|21
|5
|14
|14
|Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
|3,977
|11
|19
|14
|15
|13
|Университет ИТМО
|3,9329
|8
|32
|7
|16
|16
|Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
|3,9072
|10
|24
|15
|17
|17
|Университет МИСИС
|3,8911
|22
|14
|6
|18
|18
|Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
|3,867
|18
|4
|38
|19
|19
|Национальный исследовательский Томский государственный университет
|3,8161
|12
|43
|4
|20
|20
|Казанский (Приволжский) федеральный университет
|3,743
|23
|23
|12