Рецидивист из Саратова получил 9 месяцев принудительных работ за кражи шоколадок

Суд приговорил саратовца к 9 месяцам принудительных работ за систематическое воровство продуктов. Мужчину обвинили в 10 эпизодах кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Теперь 5% от своей зарплаты он будет отдавать государству, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовец с 15 судимостями снова украл продукты и получил принудительные работы

Фото: Нина Шевченко Саратовец с 15 судимостями снова украл продукты и получил принудительные работы

Фото: Нина Шевченко

Следствие установило, что с ноября 2025-го по март 2026 года фигурант похищал товары из магазинов торговых сетей в Саратове. Мужчина складывал товар в корзину, после чего в слепых зонах торговых залов перекладывал похищенное в рюкзак и выходил, минуя кассу.

Так, саратовец вынес из магазинов 27 плиток элитного шоколада и дорогих сортов кофе, 17 пачек сливочного масла и дезодорантов. Общая сумма ущерба составила около 53 тыс. руб.

В прокуратуре отметили, что саратовец был ранее судим более 15 раз за аналогичные преступления. Он получал наказания в виде обязательных работ и краткосрочного лишения свободы в колонии-поселении.

Марина Окорокова