Сквер медиков в Новороссийске планируют открыть осенью

Благоустройство сквера медицинских работников в центре Новороссийска планируют завершить осенью текущего года. Об этом заявил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, его слова цитирует пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сквер медицинских работников начали реконструировать на пересечении улиц Советов и Магистральной, работы производятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день на общественной территории демонтировали старые конструкции. Следующим этапом благоустройства станет создание зон отдыха.

В сквере медиков планируется установить детскую игровую площадку и обустроить велодорожки. На участке смонтируют современную систему уличного освещения и поставят малые архитектурные формы.

Денис Сорокалетов подчеркнул, что основной концепцией благоустройства сквера является разделение пешеходного потока и зон отдыха. Министр ТЭК и ЖКХ региона также сообщил, что на территории планируется выполнить дополнительное озеленение.

Кристина Мельникова