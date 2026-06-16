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В аэропорт Геленджика запустили автобусы из аэропорта Краснодара

Из аэропорта Краснодара в аэропорт Геленджика запустили автобусное сообщение, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта краевой столицы.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Пассажирский автобус №565 начал курсировать между двумя воздушными гаванями с 15 июня. Известно, что перевозки пассажиров будут осуществляться в ежедневном режиме весь летний период.

Из аэропорта Краснодара автобус отправляется в 08:00 и прибывает в Геленджик в 12:00. Из геленджикского аэропорта транспорт выезжает в 14:30 с прибытием в Краснодар в 18:15.

Расписание автобусного движения составлялось с учетом отправления рейсов в аэропортах. В пресс-службе аэропорта Краснодара оповестили, что билеты на автобус доступны онлайн и при непосредственной посадке на транспорт.

Кристина Мельникова

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