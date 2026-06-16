В Зимовниковском районе СК проводит проверку из-за длительного отключения воды

СКР по Ростовской области начал доследственную проверку по факту нарушения водоснабжения в Зимовниковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в социальных сетях была выявлена информация о том, что на части улиц поселка Зимовники с начала июня из-за аварии на трансформаторе насосной станции отсутствует вода.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки поставлен на контроль в следственном управлении»,— гговорится в сообщении.

Наталья Шинкарева