Петербуржцев предупредили о сильном ветре и ливнях 17 июня

Жителям Санкт-Петербурга пришла рассылка с предупреждением о сильных дождях и ветре до 15 м/с в среду, 17 июня. Соответствующее сообщение разослала РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вызов экстренных служб 112

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Вызов экстренных служб 112

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Горожан просят быть внимательными и осторожными. На случай чрезвычайных ситуаций следует вызывать экстренные службы по номеру 112.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в городе с 00:00 до 21:00 17 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

Карина Дроздецкая