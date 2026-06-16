Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржцев предупредили о сильном ветре и ливнях 17 июня

Жителям Санкт-Петербурга пришла рассылка с предупреждением о сильных дождях и ветре до 15 м/с в среду, 17 июня. Соответствующее сообщение разослала РСЧС.

Вызов экстренных служб 112

Вызов экстренных служб 112

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Вызов экстренных служб 112

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Горожан просят быть внимательными и осторожными. На случай чрезвычайных ситуаций следует вызывать экстренные службы по номеру 112.

В пресс-службе Смольного сообщили, что в городе с 00:00 до 21:00 17 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд