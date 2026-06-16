Удмуртия на 27-м месте в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Удмуртия поднялась на три позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов России по итогам 2025 года. Республика заняла 27-е место в 2026 году, набрав 54 балла из 100 в исследовании «РИА Новости». Интегральный рейтинг оценивает экономику, бюджет и социальную сферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В лидерах рейтинга традиционно расположились Москва и Санкт-Петербург, набрав 94,4 и 90,2 балла соответственно. Для сравнения Удмуртии с другими регионами ПФО, Татарстан занял третье место (86,3), Башкортостан — 14-е (65,7), Пермский край — 18-е (62,1).