Силовики задержали лжеполицейских, которые похитили петербуржца ради выкупа

Полицейские задержали четверых мужчин, которые под видом правоохранительных органов похитили петербуржца и вымогали у него и его родственника крупную сумму денег. Инцидент произошел 13 июня у дома на проспекте Культуры, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль с тремя подозреваемыми по горячим следам остановили в Калининском районе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Автомобиль с тремя подозреваемыми по горячим следам остановили в Калининском районе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В полицию обратился мужчина, заявив о похищении брата. По его словам, родственник забрал из дома более полумиллиона рублей, передал их неизвестным и уехал с ними на Toyota Corolla. Автомобиль с тремя подозреваемыми по горячим следам остановили в Калининском районе. Четвертого соучастника задержали в ночь на 15 июня на Ленинском проспекте.

Задержанные представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали деньги, запугивая уголовной ответственностью за несуществующие преступления. Первый потерпевший отдал наличные сразу, второго принудили съездить домой за сбережениями и снять деньги через банкомат. Общая сумма похищенного — около 1,3 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о разбое, похищении человека и незаконном лишении свободы.

Карина Дроздецкая