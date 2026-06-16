В медучреждения Чувашии направят 200 выпускников-целевиков
В этом году в больницы Чувашии трудоустроят 200 молодых специалистов, завершивших целевое обучение. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.
В медучреждения Чувашии направят 200 выпускников-целевиков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Всего за пять лет в республике подготовили тысячу таких врачей и медсестер.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в регионе на поставку иммуноглобулина человека выделили 122 млн руб. Также в республике разместили закупку на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи класса «В».