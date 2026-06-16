Более 16,5 тысячи животных в Ростовской области выпустили в естественную среду

В Ростовской области в 2026 году было выпущено в естественную среду обитания 16,5 тыс. животных, в том числе 12,6 тыс. уток-крякв. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, на неделе в Сальском районе на территорию охотхозяйства «Юловское» выпущено в естественную среду обитания 1,4 тыс. особей уткикряквы. Всего с начала года в регионе в естественную среду выпустили 1,5 тыс. животных.

«На территории области 21 охотпользователь занимается разведением охотничьих ресурсов в полувольных условиях. Охотпользователями совместно с региональным минприроды регулярно осуществляется выпуск животных из вольеров в естественную среду обитания, а также за счет приобретения для переселения животных из других регионов»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева