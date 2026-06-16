В Петербурге утвердили стоимость подарочного набора для новорожденных на 2027 год
Власти Санкт-Петербурга утвердили размер финансирования подарочных комплектов детских принадлежностей для семей с новорожденными на 2027 год. Соответствующее распоряжение опубликовано Смольным.
На подарочные комплекты для новорожденных в Петербурге направят более 18 тысяч рублей на ребенка
Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ
Согласно документу, на предоставление одного комплекта предусмотрено 18 066 рублей.
В распоряжении указано, что утверждены нормативы бюджетных расходов города на обеспечение семей подарочными наборами для новорожденных детей в 2027 году. Контроль за исполнением документа возложен на заместителя председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Полину Беляеву.
Программа поддержки действует в городе с 1 августа 2024 года в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Поддержка семьи».
Ранее на реализацию этой меры поддержки в 2025 году было предусмотрено около 500 млн рублей — это почти вдвое больше по сравнению с 2024 годом, когда объем финансирования составлял 270,6 млн рублей.
Получить подарочный комплект могут семьи, зарегистрированные в Санкт-Петербурге. Подать заявление можно одновременно с регистрацией рождения ребенка через МФЦ или органы ЗАГС.