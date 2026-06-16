Минтранс Кубани выделил 185 млн рублей на содержание дорог в Новороссийске

На период 2026-2027 годов на содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в Новороссийске выделили 185 млн руб. из бюджета. Тендер размещен в ЕИС «Закупки», заказчиком выступает министерство транспорта и дорожного хозяйства Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Денежные средства на содержание дорог регионального и межмуниципального значения в Новороссийске выделяются из бюджета Краснодарского края. В закупке указывается, что работы в рамках заключенного контракта будут проводиться в срок до 13 августа 2027 года.

В перечень обязательных работ включили паспортизацию и инвентаризацию автомобильных дорог, а также малых искусственных сооружений, внеплановое обследование искусственных сооружений, корректировку проектов организации движения, разработку и согласование проекта производства работ в водоохранной зоне. В обязанности подрядчика также войдет засыпка грунта, восстановление берм, установка ограждений, ямочный ремонт, устройство покрытий из асфальтобетонных смесей и другие услуги.

Начальное количество необходимых услуг насчитывает более 2,9 тыс. записей, начиная от разработки грунта и заканчивая закупкой аккумуляторов для эвакуации пассажиров.

Кристина Мельникова