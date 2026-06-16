Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане в 13:38 сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим на территории республики ввели в 10:29. Об ограничениях в работе аэропортов Татарстана не сообщалось.

Ранее в республике действовала ракетная опасность.

Анна Кайдалова