В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане в 13:38 сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим на территории республики ввели в 10:29. Об ограничениях в работе аэропортов Татарстана не сообщалось.
Ранее в республике действовала ракетная опасность.