Краснодарцы купили более 282 т высокобелковой продукции за первый квартал года

В первом квартале 2026 года жители Краснодара приобрели 282,1 т высокобелковой продукции — творога и греческого йогурта. Спрос на мягкий творог в городе вырос на 31%, на прессованный — на 20%, на греческий йогурт — на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Логика молока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По темпам роста спроса на мягкий творог в баночке Краснодар показал умеренную динамику (+31%) на фоне общероссийского роста в 60%. Более высокие результаты зафиксированы в Перми (+229%), Челябинске (+202%) и Липецке (+200%).

Спрос на прессованный творог в Краснодаре увеличился на 20% год к году. В целом по России — +16%. Лидерами по темпам роста стали Липецк (+88%), Уфа (+69%) и Челябинск (+63%).

Продажи греческого йогурта в Краснодаре выросли на 63%. В целом по России — +38%. Выше показатели только в Волгограде (+133%), Калининграде (+92%) и Самаре (+87%).

Отмечается, что по объему потребления высокобелковой продукции среди исследуемых городов России Краснодар занял восьмое место. Лидером стала Москва — около 1,3 тыс. т, на втором месте — Санкт-Петербург (856 т), на третьем — Новосибирск (430 т).

Алина Зорина