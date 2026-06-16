Почти 60% собранных на Дону налогов остаются в регионе

Более половины налогов, собранных на территории Ростовской области, остаются в распоряжении регионального бюджета. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По состоянию на 1 апреля 2026 года в консолидированный бюджет Ростовской области было зачислено 58,6% всех налоговых доходов, собранных на территории региона. В федеральный бюджет поступило 41,4% налоговых платежей. По этому показателю Ростовская область вошла в число субъектов РФ, где большая часть налоговых доходов остается на региональном уровне. Для сравнения, во многих регионах страны соотношение складывается в пользу федерального бюджета, особенно в субъектах с высокой долей нефтегазового сектора и крупных федеральных налогоплательщиков.

Эксперты отмечают, что объем налогов, остающихся в регионе, напрямую влияет на финансовую самостоятельность субъекта и его возможности по реализации собственных программ развития. Средства консолидированного бюджета направляются на финансирование социальной сферы, дорожного хозяйства, инфраструктурных проектов и других региональных обязательств.

По данным Счетной палаты, Ростовская область также остается одним из крупнейших получателей федеральной поддержки среди регионов юга России. За первый квартал 2026 года регион получил 19,6 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

При этом Ростовская область входит в число наиболее социально ориентированных регионов страны. По данным аудиторов, доля расходов на социальную сферу в структуре консолидированного бюджета региона достигла 75,3%, что является одним из самых высоких показателей в России.

Аналитики отмечают, что сочетание высокой доли собственных налоговых доходов и значительного объема федеральной поддержки позволяет региону сохранять устойчивость бюджетной системы даже в условиях снижения поступлений по отдельным налогам. В частности, в первом квартале текущего года поступления налога на прибыль организаций в Ростовской области сократились на 17,8%, однако выпадающие доходы частично компенсировал рост поступлений налога на доходы физических лиц.

Валерий Климов