В Ростовской области три человека пострадали при столкновении машины с деревом

Утром 16 июня в районе хутора Калинин в Ростовской области произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 21-летний водитель Nissan Almera преывсил скорость, затем съехал в левый кювет и врезался в дерево.

«В результате дорожно-транспортного происшествия получили телесные повреждения: водитель 2005 года рождения, пассажир 2002 года рождения, пассажир 1991 года рождения, и были доставлены в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева