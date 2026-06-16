Женщину — агента СБУ задержали в Крыму

В Крыму задержана женщина, завербованная украинской стороной и передававшая Киеву данные о научных и образовательных учреждениях ЛНР и Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Деятельность женщины 1967 года рождения пресекли сотрудники федеральной службы безопасности. Они установили, что уроженка Луганской области была завербована представителями Украины. По заданию куратора она собирала и передавала противнику данные об образовательных учреждениях, к которым имела доступ по работе.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за госизмену. Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемая находится под стражей.

Кристина Мельникова