Налоговые поступления в Орловской области за пять месяцев составили 27 млрд

С января по май 2026 года с налогоплательщиков Орловской области собрано 27,3 млрд руб. — на 8,4% (или 2,1 млрд руб.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном отделении Федеральной налоговой службы.

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В федеральный бюджет перечислено порядка 9,1 млрд руб. (рост на 17,5%). В территориальный бюджет поступило 18,2 млрд руб. (+4,4%). Из них в областной бюджет направлено около 14,8 млрд руб. — прирост к прошлогодним показателям составил 4,6%.

Всего за пять месяцев 2026-го налоговыми органами Орловской области мобилизовано порядка 15,6 млрд руб. взносов на обязательное социальное страхование. Увеличение относительно аналогичного периода прошлого года составило 9,7% (1,4 млрд руб.).

С января по апрель предприятия и граждане Орловской области, находящиеся в процедурах банкротства, перечислили в бюджет 231 млн руб.

Кабира Гасанова