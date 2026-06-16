«Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на АЗС
«Татнефть» ввела временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на своих автозаправочных станциях. Об этом сообщает Interfax.
«Татнефть» ввела ограничения на отпуск топлива на АЗС
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
На АЗС также временно действует ограничение на некоторые способы оплаты, там принимают только наличные.
На некоторых заправочных станциях сети размещены уведомления о том, что ограничения вызваны техническими причинами. Для легковых автомобилей лимит отпуска бензина составляет до 30 литров. Для дизельного топлива ограничение составляет до 60 литров для легковых автомобилей и до 300 литров — для грузового транспорта.
По мнению генерального директора юридической компании Enterprise Legal Solutions Анны Барабаш, введенные ограничения формально могут расходиться с принципом публичного договора, однако в случае сбоев в работе критической инфраструктуры их можно рассматривать как вынужденную меру для поддержания бесперебойного обеспечения топливом.
Эксперт также отмечает, что российское законодательство допускает введение ограничений на продажу отдельных товаров в исключительных ситуациях, в том числе в условиях военного времени или ЧС.