В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

В аэропорту Сочи отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 16 июня. Авиагавань вернулась к штатному режиму работы, сообщает пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После их снятия аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Пассажиров призвали внимательно следить за информацией о статусе рейсов от авиаперевозчиков, которые сообщают об изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также слушать аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина