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В аэропорту Сочи отменили ограничения на полеты

В аэропорту Сочи отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 16 июня. Авиагавань вернулась к штатному режиму работы, сообщает пресс-служба.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. После их снятия аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Пассажиров призвали внимательно следить за информацией о статусе рейсов от авиаперевозчиков, которые сообщают об изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также слушать аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина

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