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Ограничения в аэропорту Сочи сняты

В аэропорту Сочи отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения ввели утром 16 июня. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают об изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также рекомендуется слушать аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина

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