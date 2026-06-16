Ограничения в аэропорту Сочи сняты

В аэропорту Сочи отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ограничения ввели утром 16 июня. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают об изменениях по контактам, указанным в бронировании. Также рекомендуется слушать аудиообъявления в терминале.

Алина Зорина