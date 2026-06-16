ПЦБК расширяет сотрудничество с партнерами из КНР

В мае делегация ПЦБК в составе девяти человек побывала в Китае с рабочим визитом. За восемь дней сотрудники компании посетили девять производственных площадок в Шанхае, Аньцине, Юэяне, Хэфэе, Чжэнчжоу, Синьяне и Урумчи.

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Делегация ознакомилась с работой четырех бумажных фабрик и ряда машиностроительных предприятий. Специалисты изучили современные подходы к организации производства, автоматизации технологических процессов и эксплуатации оборудования. Отдельное внимание было уделено решениям, обеспечивающим стабильную работу производств в регионах с температурой воздуха до 40 °С. Пермские промышленники встретились также с представителями ведущих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли.

ПЦБК активно сотрудничает с китайскими предприятиями, одной из ключевых задач поездки стала приемка оборудования, которое изготавливается в КНР для производственной площадки пермской компании. На момент визита степень готовности проекта составляла 90%. Специалисты предприятия проверили основные узлы оборудования и подтвердили его соответствие установленным требованиям.

Стоит отметить, что за пять лет объем инвестиций ПЦБК в развитие производства превысил 5,2 млрд руб. Средства были направлены на модернизацию оборудования, развитие инфраструктуры и реализацию технологических проектов, повышающих эффективность производства и качество продукции.

ПЦБК входит в пятерку крупнейших производителей тарных картонов в России. Предприятие ежегодно перерабатывает 300 тыс. тонн вторичного сырья и является предприятием замкнутого цикла. В компании работают 2,6 тыс. сотрудников, а продукция поставляется клиентам по всей стране и ближнему зарубежью.

ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН»