Ставрополье столкнулось со снижением поступлений налога на прибыль бизнеса на 18%

Поступления налога на прибыль организаций в Ставропольском крае в первом квартале 2026 года сократились почти на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ставрополье вошло в число 56 российских регионов, где зафиксировано снижение сборов по одному из ключевых налогов, напрямую отражающих финансовые результаты работы предприятий. Согласно материалам Счетной палаты, поступления налога на прибыль в целом по стране за январь—март снизились на 11,7%, составив 1,38 трлн руб. против 1,57 трлн руб. годом ранее.

Эксперты ведомства отмечают, что сокращение поступлений налога на прибыль стало одним из основных факторов замедления роста доходов региональных бюджетов. Если в первом квартале прошлого года собственные доходы регионов увеличивались на 7,9%, то в начале 2026 года рост составил лишь 0,5%.

В Счетной палате связывают ухудшение динамики налога на прибыль с продолжающимся охлаждением экономики. Наиболее заметные проблемы фиксируются в регионах с высокой долей сырьевых, добывающих и экспортно ориентированных отраслей, которые столкнулись со снижением мировых цен на сырье, укреплением рубля и ростом издержек.

Несмотря на падение поступлений по налогу на прибыль, консолидированные бюджеты регионов смогли сохранить положительную динамику доходов благодаря росту налога на доходы физических лиц. По данным доклада, поступления НДФЛ по стране увеличились на 14,6% и фактически компенсировали выпадающие доходы от прибыли предприятий.

Налог на прибыль традиционно считается одним из важнейших индикаторов состояния экономики, поскольку зависит от финансовых результатов компаний. Его снижение может свидетельствовать как о сокращении прибыли бизнеса, так и о росте затрат предприятий.

Ранее представители аграрного сектора Ставропольского края заявляли о существенном снижении рентабельности производства. По оценкам участников рынка, за последние годы маржинальность ряда хозяйств сократилась как минимум втрое на фоне роста стоимости топлива, удобрений, техники и других производственных ресурсов.

Роман Лаврухин