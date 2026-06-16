Бюджет Ростова-на-Дону на 2026 год принят с дефицитом в 1,7 млрд рублей

Ростовская-на-Дону городская Дума на очередном заседании поддержала изменения в бюджет города на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Доходы в бюджет на 2026 год составят 66 млрд 170,2 млн руб., расходы — 67 млрд 909,2 млн руб. Дефицит бюджета с учетом оптимизации расходов будет сокращен на 426,1 млн руб. и составит 1 млрд 739 млн руб.

По словам Александра Скрябина, в рамках плана по увеличению доходов и оптимизации расходов за счет перераспределения средств местного бюджета на 2026 год планируются траты на ремонт и содержание улично-дорожной сети, обустройство остановочных комплексов, устройство наружного освещения участка переулка Братского (от улицы Пушкинской до улицы Согласия), обустройство детских игровых комплексов, содержание и ремонт объектов благоустройства. Кроме того, предусмотрены мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых они проживают. В бюджете запланированы также программа переселения граждан из аварийного жилого фонда, оснащение после строительства школы в ЖК «61 квартал», приобретение оборудования для детского сада «Медвежонок», капитальный ремонт библиотеки имени Ильича и другие направления.

Отмечается также, что в 2027 и 2028 годах увеличат расходы на софинансирование завершения строительства детского сада по улице Ларина, 45б, субсидирование транспортным компаниям для оплаты лизинговых платежей на новые машины, софинансирование расходов по ремонту улично-дорожной сети города, стройконтроль, плату за сервитут по строительству бульвара Авиаторов, модернизацию школьных систем образования, а также на капитальный ремонт гимназии №14 в 2027 году.

Константин Соловьев