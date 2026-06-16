В Саратове мужчина торговал черной икрой прямо из квартиры

В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота черной икры (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Следствие подозревает в нелегальной торговле 53-летнего местного жителя, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовца подозревают в нелегальной торговле черной икрой

Фото: 30.мвд.рф Саратовца подозревают в нелегальной торговле черной икрой

Фото: 30.мвд.рф

По данным следствия, в феврале этого года в Саратове фигурант вместе с сообщниками купил у неустановленных лиц 11 кг черной икры. После этого подозреваемый хранил особо ценные водные биоресурсы у себя дома, откуда и осуществлял их продажу.

Противоправные действия фигуранта пресекли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова