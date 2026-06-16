Заброшенный танкер у причала в Усть-Луге нанес природе ущерб на 103 млн рублей
Северо-Западное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Перевалочно-баржинговая компания» возместить ущерб реке Луге от полузатонувшего танкера-нефтесборщика «Лия». Судно 1956 года постройки стоит у причала Усть-Лужской судоверфи и давно не эксплуатируется, сообщили в ведомстве.
Помимо экологических рисков, судно занимает часть акватории и мешает использованию причала
Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора
В ходе проверки инспекторы обнаружили, что за танкером никто не следит: договор на стоянку отсутствует, связь с владельцами не поддерживается, разрешений на длительное размещение судна в порту не выдавалось.
Обследование показало серьезные повреждения корпуса коррозией и деформацию. Подводный дрон выявил технологическое отверстие в подводной части и биологические обрастания, которые грозят дальнейшим разрушением.
Помимо экологических рисков судно занимает часть акватории и мешает использованию причала. Размер вреда, рассчитанный по утвержденной методике, превысил 103 млн рублей. Если компания не выплатит сумму добровольно, Росприроднадзор обратится в суд.