Заброшенный танкер у причала в Усть-Луге нанес природе ущерб на 103 млн рублей

Северо-Западное управление Росприроднадзора потребовало от ООО «Перевалочно-баржинговая компания» возместить ущерб реке Луге от полузатонувшего танкера-нефтесборщика «Лия». Судно 1956 года постройки стоит у причала Усть-Лужской судоверфи и давно не эксплуатируется, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо экологических рисков, судно занимает часть акватории и мешает использованию причала

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора Помимо экологических рисков, судно занимает часть акватории и мешает использованию причала

Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора

В ходе проверки инспекторы обнаружили, что за танкером никто не следит: договор на стоянку отсутствует, связь с владельцами не поддерживается, разрешений на длительное размещение судна в порту не выдавалось.

Обследование показало серьезные повреждения корпуса коррозией и деформацию. Подводный дрон выявил технологическое отверстие в подводной части и биологические обрастания, которые грозят дальнейшим разрушением.

Помимо экологических рисков судно занимает часть акватории и мешает использованию причала. Размер вреда, рассчитанный по утвержденной методике, превысил 103 млн рублей. Если компания не выплатит сумму добровольно, Росприроднадзор обратится в суд.

Карина Дроздецкая