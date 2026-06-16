Строитель из Краснодара выиграл в лотерею 134 млн рублей

Строитель из Краснодарского края стал обладателем суперприза в размере 134 млн руб. в 13631-м тираже лотереи. Вместо привычного анализа архивов тиражей он впервые указал в билете первые пришедшие в голову числа, пишут «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Победитель Алексей рассказал, что обычно тщательно анализирует архивы тиражей и всегда заполняет билеты самостоятельно. Однако в день покупки выигрышного билета все произошло иначе.

«Я просто подошел к киоску "Столото" и надиктовал продавцу числа из головы, раньше такого никогда не делал. Вообще не думал ни о каких стратегиях, просто спонтанно сказал числа, что первыми пришли в голову. Уже потом я поймал себя на мысли, что в другой день не выбрал бы такие числа»,— поделился победитель.

В результате мужчина угадал все числа выигрышной комбинации в двух игровых полях билета.

Алина Зорина