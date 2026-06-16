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В Пятигорске суд за антисанитарию закрыл на 14 суток мясной цех

В Пятигорске судебные приставы приостановили деятельность цеха по переработке мяса. Причиной стали выявленные надзорными органами нарушения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба ГУФССП по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, предприниматель не проводил противоэпидемические мероприятия, у части сотрудников отсутствовали сведения о прохождении медицинского осмотра, на предприятии не было емкостей с растворами дезинфицирующих и моющих средств. Эти нарушения квалифицированы по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) как создающие угрозу жизни и здоровью потребителей.

Суд признал учреждение виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток. Сейчас двери цеха опечатаны. Руководству вручили предупреждение об уголовной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа.

Константин Соловьев

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