Сергей Анбиндер: «Будущее ресторанного бизнеса лежит в плоскости уникального клиентского опыта»
Бизнес-завтрак КубА Клуба
КубА Клуб 11 июня провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. Гостем встречи стал Сергей Анбиндер — основатель знакового для города проекта Hippodrome.bar и владелец бренда STRAKOVICE. Основной доход предпринимателю приносит дистрибьюторский бизнес, однако именно его ресторанные проекты стали площадкой для гастрономических экспериментов, ломающих стереотипы индустрии.
Спикер встречи Сергей Анбиндер
Фото: Михаил Брайко
В заведении Hippodrome.bar сознательно отказались от классических атрибутов заведений с крепкими напитками — здесь нет сухариков, традиционных чипсов и фритюра. Карта меню лаконична: всего два-три листа еды по 15 строчек. Концепция строится на сложных вкусовых сочетаниях и работе с рецепторами.
«Иногда самое интересное рождается там, где сочетается несочетаемое: пенные напитки и устрицы, горечь и сладость. Мы ломаем стереотип о банальной закуске и предлагаем совершенно новый гастрономический опыт»,— отметил господин Анбиндер.
Из-за логистических сложностей ассортимент заведения сократился, однако проект все еще уникален для Краснодара, а его локация исключает случайный трафик. По словам создателя, к ним сложно дойти пешком — можно только доехать.
Посетители мероприятия обращались к спикеру с вопросами. Нурий Бзасежев, корреспондент «Коммерсантъ-Кубань»
Фото: Михаил Брайко
«В рестораны с пенным приходят не из-за напитков, а из-за эмоций. К нам едут за компетенцией — за возможностью перебороть страх перед выбором чего-то нового»,— подчеркнул спикер.
Говоря об истории рынка, Сергей Анбиндер напомнил о жестком периоде начала 2000-х годов, когда в Россию пришли транснациональные корпорации, которые скупали местные заводы и фактически перекраивали отрасль под себя. Сегодня, по его словам, ландшафт изменился — набирает обороты тренд на осознанное потребление: в заведении каждый 15–20-й чек приходится на безалкогольные позиции (около 1,5–2% от общего объема).
Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Сергей Анбиндер — основатель Hippodrome.bar и владелец бренда STRAKOVICE; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»
Фото: Михаил Брайко
В матрице бара под такую категорию отдано порядка 10 сортов ассортимента. При этом в структуре выручки обычного классического ресторана доля пенных напитков, по прогнозу эксперта, составляет скромные 3–5%. Тем не менее продукт остается вторым по популярности напитком в мире после чая.
Главным триггером для рынка остается сезонный фактор. Спикер признал прямую зависимость продаж от погоды: в условиях краснодарского лета и жары потребление «жидкого хлеба» вырастает в среднем на 20–30%.
Завершая встречу, Сергей Анбиндер подчеркнул, что формат масштабных концепций заведений со 100 кранами жизнеспособен (подобные примеры есть в Ставропольском крае), но это — жесткие точки продаж, в то время как будущее ресторанного бизнеса лежит исключительно в плоскости уникального клиентского опыта.
ИП Пшеничный Алексей Александрович
Реклама