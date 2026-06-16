Сергей Анбиндер: «Будущее ресторанного бизнеса лежит в плоскости уникального клиентского опыта»

КубА Клуб 11 июня провел очередной летний бизнес-завтрак в Краснодаре. Гостем встречи стал Сергей Анбиндер — основатель знакового для города проекта Hippodrome.bar и владелец бренда STRAKOVICE. Основной доход предпринимателю приносит дистрибьюторский бизнес, однако именно его ресторанные проекты стали площадкой для гастрономических экспериментов, ломающих стереотипы индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер встречи Сергей Анбиндер

Фото: Михаил Брайко Спикер встречи Сергей Анбиндер

Фото: Михаил Брайко

В заведении Hippodrome.bar сознательно отказались от классических атрибутов заведений с крепкими напитками — здесь нет сухариков, традиционных чипсов и фритюра. Карта меню лаконична: всего два-три листа еды по 15 строчек. Концепция строится на сложных вкусовых сочетаниях и работе с рецепторами.

«Иногда самое интересное рождается там, где сочетается несочетаемое: пенные напитки и устрицы, горечь и сладость. Мы ломаем стереотип о банальной закуске и предлагаем совершенно новый гастрономический опыт»,— отметил господин Анбиндер.

Из-за логистических сложностей ассортимент заведения сократился, однако проект все еще уникален для Краснодара, а его локация исключает случайный трафик. По словам создателя, к ним сложно дойти пешком — можно только доехать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители мероприятия обращались к спикеру с вопросами. Нурий Бзасежев, корреспондент «Коммерсантъ-Кубань»

Фото: Михаил Брайко Посетители мероприятия обращались к спикеру с вопросами. Нурий Бзасежев, корреспондент «Коммерсантъ-Кубань»

Фото: Михаил Брайко

«В рестораны с пенным приходят не из-за напитков, а из-за эмоций. К нам едут за компетенцией — за возможностью перебороть страх перед выбором чего-то нового»,— подчеркнул спикер.

Говоря об истории рынка, Сергей Анбиндер напомнил о жестком периоде начала 2000-х годов, когда в Россию пришли транснациональные корпорации, которые скупали местные заводы и фактически перекраивали отрасль под себя. Сегодня, по его словам, ландшафт изменился — набирает обороты тренд на осознанное потребление: в заведении каждый 15–20-й чек приходится на безалкогольные позиции (около 1,5–2% от общего объема).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Сергей Анбиндер — основатель Hippodrome.bar и владелец бренда STRAKOVICE; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики, профессор; Сергей Анбиндер — основатель Hippodrome.bar и владелец бренда STRAKOVICE; Ярославна Кулиш — бизнес-коуч, руководитель подразделения КубА Junior; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Фото: Михаил Брайко

В матрице бара под такую категорию отдано порядка 10 сортов ассортимента. При этом в структуре выручки обычного классического ресторана доля пенных напитков, по прогнозу эксперта, составляет скромные 3–5%. Тем не менее продукт остается вторым по популярности напитком в мире после чая.

Главным триггером для рынка остается сезонный фактор. Спикер признал прямую зависимость продаж от погоды: в условиях краснодарского лета и жары потребление «жидкого хлеба» вырастает в среднем на 20–30%.

Завершая встречу, Сергей Анбиндер подчеркнул, что формат масштабных концепций заведений со 100 кранами жизнеспособен (подобные примеры есть в Ставропольском крае), но это — жесткие точки продаж, в то время как будущее ресторанного бизнеса лежит исключительно в плоскости уникального клиентского опыта.

ИП Пшеничный Алексей Александрович