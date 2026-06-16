Поджигатель тепловоза на станции «Ручьи» получил 12 лет колонии

Городской суд вынес приговор петербуржцу, признанному виновным в поджоге тепловоза на железнодорожной станции «Ручьи» в январе 2025 года (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ — диверсия). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, парень действовал по указанию неизвестных лиц, чтобы избежать мнимой уголовной ответственности. 18 января он пришел на станцию с зажигательной смесью и ломом, взломал дверь кабины тепловоза, разлил горючую жидкость и поджег. В результате выгорела кабина и пострадала высоковольтная камера. Ущерб РЖД оценили в 6,5 млн рублей.

Молодой человек признал вину, но заявил о психологическом давлении. Суд приговорил его к 12 годам — первые три из которых он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на полную сумму ущерба.

Карина Дроздецкая