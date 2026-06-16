Депутаты ростовской гордумы согласовали назначения глав Первомайского и Кировского районов

В ходе восьмого заседания Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты согласовали назначения глав двух районов города. Об этом сообщил глава администрации Александр Скрябин.

Ольга Мурзина назначена главой Персомайского района, а Александр Полтавцев возглавил администрацию Кировского района.

Ольга Мурзина ранее работала главным инженером, затем директором МУП «Районный комбинат благоустройства» Пролетарского района города, а также первым заместителем главы администрации Пролетарского района, заместителем главы администрации Первомайского района, заместителем директора МБУ «Центр социального обслуживания населения Первомайского района города Ростова-на-Дону». До назначения занимала должность заместителя главы администрации Батайска.

Александр Полтавцев исполнял обязанности главы администрации Кировского района. Ранее находился в должности первого заместителя главы администрации Кировского района города.

Наталья Шинкарева