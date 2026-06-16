«Калашников» отгрузил очередную партию АК-12 по госконтракту

Концерн «Калашников» отгрузил заказчику очередную партию АК-12 образца 2023 года по госконтракту. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Объемы выпуска изделия ежегодно остаются на высоком уровне, так как оно крайне востребовано в зоне проведения СВО: количество поставляемых автоматов модели АК-12 значительно увеличилось с начала спецоперации»,— говорится в сообщении. Интерес к автомату растет и со стороны иностранных партнеров.

Напомним, «Калашников» увеличил количество деталей для автомата АК-12, изготавливаемых методом литья под давлением полимерных материалов (MIM).

В апреле «Ъ-Удмуртия» писал, что концерн отгрузил госзаказчику первую крупную партию АК-12 образца 2023 года по контракту на 2026-й. Объем производства укороченных АК-12К увеличился в первом квартале на 15%.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.