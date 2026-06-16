«Почту России» в Удмуртии поддержат налоговой льготой на имущество

«Почта России» в Удмуртии получит льготу в размере 50% от ставки по налогу на имущество организаций. Соответствующие изменения депутаты Госсовета республики одобрили сегодня на сессии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По закону, ставка варьируется в диапазоне от 0,5 до 2% в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения. Максимальная применяется при показателе свыше 30 млн руб. Помимо «Почты России», воспользоваться льготой могут другие почтовые организации при условии, что у них есть отделения во всех муниципалитетах республики.

«Большинство услуг почтовой связи оказываются по тарифам, устанавливаемым государством. В результате большинство действующих подразделений филиала АО “Почта России” в Удмуртии являются убыточными, в том числе расположенные в сельской местности»,— говорится в пояснительной записке.

Тарифы и налоговая нагрузка названы в документе основными факторами, которые не позволяют модернизировать отделения и повышать зарплаты сотрудникам.

Решение о налоговой льготе приведет к выпадению 3,4 млн руб. доходов бюджета Удмуртии за 2026 год. Вместе с тем планируется, что «Почта России» возьмет на себя обязательства по ремонту отделений почтовой связи и включит республики в адресную программу на 2026 год, выделив на обновление сельских почтовых точек 5 млн руб.