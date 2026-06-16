В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям и гостям города, находящимся в помещениях, рекомендовано отойти от окон и укрыться в комнатах без остекления либо в пространствах, окна которых не выходят на море. Для этого подойдут коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кого сигнал застал вне зданий, советуют спуститься в цокольный этаж ближайшего сооружения, использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки. Уточняется, что автомобиль, а также стены многоквартирных домов не могут служить безопасным убежищем.

Очевидцев просят не фотографировать и не распространять в социальных сетях кадры работы систем противовоздушной обороны, самих беспилотников и их фрагментов, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — говорится в сообщении.

UPD: угрозу атаки БПЛА в Сочи отменили в 11:51 мск.

Алина Зорина