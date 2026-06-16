Ростовские предприниматели назвали падение спроса одной из главных проблем рынка

Рост спроса остается ключевым условием развития многих рынков Ростовской области, тогда как его снижение предприниматели все чаще называют одной из причин ухудшения деловой ситуации. Такие выводы содержатся в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе исследования предпринимателям предложили объяснить причины изменения числа конкурентов на их рынках за последние три года. Представители компаний, отметившие сокращение числа участников рынка, среди основных факторов называли санкционные ограничения, рост цен и себестоимости продукции, а также падение спроса и снижение доходов населения. По их мнению, именно эти факторы привели к ухудшению рентабельности бизнеса и уходу части компаний с рынка.

В целом 12,7% опрошенных предпринимателей сообщили о сокращении числа конкурентов за последние три года. Годом ранее таких было 10,5%, а в 2023 году — 10,6%. При этом большинство участников опроса (48,7%) заявили, что конкурентная ситуация на их рынках практически не изменилась, а 38,6% отметили рост числа конкурентов.

Среди предпринимателей, зафиксировавших увеличение числа участников рынка, преобладало другое объяснение происходящих процессов. Они связывали рост конкуренции с увеличением численности населения, развитием новых территорий, поиском людьми дополнительных источников дохода, а также расширением спроса на отдельные товары и услуги.

Авторы мониторинга отмечают, что ситуация на региональных рынках остается неоднородной. С одной стороны, значительная часть бизнеса продолжает работать в условиях высокой конкуренции, с другой — отдельные компании фиксируют ухудшение экономической конъюнктуры и сокращение числа игроков на рынке.

Мониторинг подготовлен Государственным автономным учреждением Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр» на основе опроса 1 тыс. представителей бизнеса из муниципалитетов региона.

Валерий Климов