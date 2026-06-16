Суд обязал ответственное юрлицо провести берегоукрепление реки Мамайки в Ставрополе

В Ставрополе суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры с требованием провести берегоукрепление реки Мамайки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как отмечается в сообщении, было установлено, что в Ставрополе в районе улицы Космонавтов в результате вымывания грунтов водами реки Мамайки образовались отвесные берега, а береговая полоса вплотную подошла к жилой застройке. Вместе с тем, работы по укреплению русла реки так и не были вовремя проведены.

«В связи с этим прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием о возложении на ответственное юридическое лицо обязанности провести берегоукрепление реки Мамайки. Требования надзорного ведомства судом удовлетворены»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева