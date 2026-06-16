В Удмуртии запретили использовать в агитации созданные ИИ изображения людей

В агитационных материалах в Удмуртии запретили использовать изображения вымышленных или умерших лиц, в том числе созданные с помощью нейросетей. Республиканское законодательство о выборах подвели под федеральное на сессии Госсовета республики 16 июня. Депутаты регионального парламента поддержали изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Запрет устанавливается в целях соблюдения принципа равенства кандидатов и избирательных объединений, недопущению фактов недобросовестного воздействия на избирателей»,— следует из пояснительной записки. Генерация нейросетей допускается только в отношении кандидатов и лиц, давших свое согласие на это.

Из документа следует, что в агитационных материалах разрешено использовать изображения и голоса лиц, не являющихся кандидатами, при наличии их письменного согласия. Напомним, что закон о совершенствовании избирательного законодательства президент Владимир Путин подписал 2 мая.