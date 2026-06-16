Более 90% жителей Дона никогда не пользовались инструментами фондового рынка

Жители Ростовской области по-прежнему крайне редко пользуются инвестиционными финансовыми инструментами, отдавая предпочтение традиционным банковским продуктам. Такой вывод следует из мониторинга состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, более 86% жителей области никогда не пользовались инвестиционным страхованием жизни, а 92,5% респондентов не имеют опыта вложений в паевые инвестиционные фонды. Эти показатели оказались самыми высокими среди всех исследованных финансовых продуктов.

В целом большинство инвестиционных инструментов остаются нишевыми для населения региона. Авторы мониторинга отмечают, что по каждому из подобных продуктов доля граждан, никогда не пользовавшихся ими, превышает 85%. Это касается как инвестиционного страхования жизни, так и других способов вложения средств, связанных с фондовым рынком.

На этом фоне значительно более востребованными остаются классические банковские услуги. Банковскими кредитами хотя бы раз пользовались 67,4% участников опроса, а вкладами — 56,7%. Таким образом, жители Ростовской области продолжают выбирать привычные инструменты хранения и привлечения денежных средств, избегая более сложных финансовых продуктов.

Эксперты связывают такую ситуацию с консервативным финансовым поведением населения. Несмотря на развитие инвестиционного рынка и расширение линейки финансовых услуг, большинство граждан предпочитают инструменты с понятным механизмом работы и прогнозируемым результатом. Дополнительным фактором остается недостаточная осведомленность о возможностях фондового рынка и осторожное отношение к инвестиционным рискам.

По мнению участников финансового рынка, высокая ключевая ставка также способствует сохранению интереса к традиционным банковским продуктам. В условиях привлекательной доходности депозитов многие потенциальные инвесторы предпочитают размещать средства на вкладах, а не использовать инвестиционные инструменты.

Мониторинг подготовлен Региональным информационно-аналитическим центром в рамках ежегодной оценки состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области. В исследовании приняли участие 2767 жителей региона.

Валерий Климов