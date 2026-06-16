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19-летний пособник телефонных мошенников вскрыл сейф на 2,4 млн

В полицию Приморского района обратилась местная жительница с заявлением о краже из квартиры на Комендантском проспекте. Злоумышленник проник в дом по указанию телефонных мошенников и вскрыл сейф, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Днем 12 июня неизвестный позвонил 15-летней дочери хозяйки и убедил ее впустить его в квартиру. Мужчина представился тем, кто поможет задекларировать деньги. В итоге он похитил золотые украшения и наличные. Сумма ущерба превысила 2,3 млн рублей.

15 июня оперативники задержали подозреваемого — им оказался неработающий 19-летний житель Московского района. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.

Карина Дроздецкая

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